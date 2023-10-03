Ушел из жизни один из основателей алтайского крайкома КПРФ Виталий Сафронов

Фото: pixabay.com

До последних дней жизни Виталий Александрович занимал активную гражданскую позицию, регулярно выступал на пленумах по насущным политическим вопросам

30 сентября на 88-м году жизни скончался Виталий Сафронов, первый секретарь Алтайского крайкома КПСС, один из основателей краевого отделения КПРФ, сообщили в пресс-службе партии.

“Виталий Александрович вошел в историю как яркий советский и российский политический деятель, до конца жизни остававшийся верным коммунистическим идеалам и Советской Родине“, – отметили его сопартийцы.

Прощание состоится 3 октября с 10.00 до 13.00 в прощальном зале “Харон”: Барнаул, ул. Брусничная, 1.

Как стало известно “Толку”, похоронят Виталия Сафронова на Булыгинско-Кировском кладбище рядом с сестрой.

Скончался Виталий Сафронов Фото: altkprf.ru Виталий Александрович Сафронов родился в 1936 году в селе Кривое Панкрушихинского района. После окончания Свердловского юридического института работал следователем в Калманке. В 1959 году вступил в Коммунистическую партию, а уже через два года избран секретарем Калманского райкома ВЛКСМ. В 1990 году его избирают первым секретарем Алтайского крайкома КПСС, в 1993 году — первым секретарем крайкома. С 1993 года Виталий Сафронов занимался активной законотворческой деятельностью в законодательных органах Алтайского края и России: депутат Государственной Думы 2-го и 3-го созывов, депутат Алтайского краевого Совета народных депутатов 4-го созыва и Алтайского краевого Законодательного Собрания 5-го и 6-го созывов. До 2016 года под его руководством работала фракция КПРФ в краевом парламенте. Кандидат философских наук, в 1980 году в Берлине он окончил аспирантуру Высшей партийной школы имени Карла Маркса при ЦК Социалистической Единой партии Германии. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (1976, 1986 годы), орденом “Знак Почета” (1971), пятью медалями.

Взято отсюда