Ушел из жизни Виталий Александрович Сафронов

Сегодня, 30 сентября на 88-м году жизни скончался депутат краевого парламента трех созывов, первый секретарь Алтайского крайкома КПСС, один из основателей краевого отделения КПРФ Виталий Александрович Сафронов.

Виталий Александрович вошел в историю нашего региона как яркий советский и российский политический деятель, всю свою жизнь посвятивший совершенствованию общества и улучшению жизни земляков.

Виталий Александрович Сафронов родился в 1936 году в селе Кривое Панкрушихинского района. После окончания Свердловского юридического института работал следователем в Калманке. В 1959 году он вступил в Коммунистическую партию, а уже через два года избран секретарем Калманского райкома ВЛКСМ.

Кандидат философских наук, в 1980 году в Берлине Виталий Сафронов окончил аспирантуру Высшей партийной школы имени Карла Маркса при ЦК Социалистической Единой партии Германии. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (1976, 1986 годы), орденом «Знак Почета» (1971), пятью медалями.

27 сентября 1990 года его избрали первым секретарем Алтайского крайкома КПСС. В 1993 году на конференции Алтайской краевой организации КПРФ Виталия Александровича Сафронова вновь избирали первым секретарем крайкома.

С 1993 года Виталий Сафронов занимался активной законотворческой деятельностью в законодательных органах Алтайского края и России: депутат Государственной Думы 2-го и 3-го созывов, депутат Алтайского краевого Совета народных депутатов 4-го созыва и Алтайского краевого Законодательного Собрания 5-го и 6-го созывов. До 2016 года под его руководством работала фракция КПРФ в краевом парламенте. Принятые по инициативе Виталия Александровича законы до сих пор составляют базу социального законодательства региона.

Депутаты и аппарат Алтайского краевого Законодательного Собрания выражают глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям Виталия Александровича Сафронова. Его вклад в законотворчество навсегда останется для нас примером работы подлинного народного избранника, преданного своему делу, а память о нем навсегда останется в наших сердцах. Покойтесь с миром, Виталий Александрович!