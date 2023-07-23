Зачем ЧВК “Вагнер” находится в Белоруссии и где сейчас Евгений Пригожин

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Власти Белоруссии планируют использовать боевой опыт “музыкантов” из ЧВК “Вагнер” в своих целях. А сам Евгений Пригожин якобы находится не в Белоруссии

Рассказываем, что известно о местонахождении бойцов “Вагнера” и самого основателя ЧВК.

Зачем ЧВК “Вагнер” в Белоруссии

В конце июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что боевой опыт бойцов ЧВК “Вагнер” может оказаться полезен для военнослужащих республики. Его заявление приводит “МК”.

По словам белорусского лидера, бойцы сейчас находятся в своих лагерях и его “абсолютно не беспокоит” размещение в стране какого-то количества бойцов ЧВК “Вагнер“. Лукашенко рассчитывает, что опытных бойцов можно будет задействовать для собственных нужд.

Где находится Пригожин

По словам Лукашенко, Евгений Пригожин находится на территории России, а именно в Санкт-Петербурге, сообщает “МК“.

Потом, в середине июля, в Сети распространилось “домашнее” фото Пригожина. На нем полуголый бизнесмен сидит на металлической кровати в палатке. Утверждается, что снимок был сделан в среду, 12 июля, однако неизвестно, где именно, сообщает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что Пригожину вернули его наградной пистолет Glock, который он получил от министра обороны Сергея Шойгу. Он забрал его 4 июля во время встречи с сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге.