Запад навязывает АТЭС геополитические темы, заявил посол России

Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото

Запад стремится навязать Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (АТЭС) выходящие за рамки мандата группы геополитические темы, негативно влияя на повестку форума, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.

“Форум испытывает негативное влияние современной непростой международной ситуации. Западное крыло его участников активно повышает градус конфронтации на атэсовской площадке, стремится привнести в дискуссии выходящие далеко за рамки мандата объединения геополитические темы”, – сообщил он.

Российский дипломат указал на то, что РФ неизменно рассматривает АТЭС в качестве ведущего форума для экономического взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, важного инструмента по созданию благоприятной торгово-инвестиционной среды и стимулирования инновационного прогресса.

Он также сообщил, что большинство экономик отвергают “конъюнктурные притязания” Запада.

“Дружественные нам члены, и вообще все те, кто настроен на позитив, выступают за твердое следование базовым принципам и правилам функционирования АТЭС – в духе приверженности консенсусу и фокуса на задачах экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе”, – добавил Бердыев.