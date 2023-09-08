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Завершился 561-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

ГОРНЯК2201 mins

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 7 сентября рассказал телеграм канал РИА Новости.

Киев потерял на донецком направлении более 320 солдат, на южнодонецком – до 180, на запорожском – до 110, на краснолиманском – до 60, на купянском – до 55, на херсонском – до 25, сообщили в Минобороны РФ.

Вооруженные силы России отразили 14 атак противника в районах Работино и Вербового на запорожском направлении, еще четыре атаки – на купянском направлении и одну – на краснолиманском, заявили в МО РФ.

Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Минесашвили, штурмовая и армейская авиация нанесла удары по живой силе и бронетехнике вооруженных сил Украины на пяти направлениях.

По данным Минобороны, российские военные уничтожили пусковую установку С-300ПС в Запорожской области и полевые склады боеприпасов двух бригад противника в ДНР.

Системы ПВО ликвидировали украинские БПЛА в Московской, Ростовской, Брянской и Волгоградской областях. В подмосковном Раменском выбиты окна в пяти квартирах и повреждены четыре авто, в Ростове-на-Дону повреждены фасады зданий и пострадал один человек, рассказали власти регионов.

Украинские войска выпустили кассетные снаряды калибром 155 мм по Горловке, пострадали два подростка, сообщил мэр города Приходько.

Комментируя решение США передать Киеву снаряды с обедненным ураном, Песков заявил, что вся ответственность будет лежать на Белом Доме. В МИД РФ назвали такой шаг преступным актом Вашингтона.

В администрации США предполагают, что украинское контрнаступление может завершиться через 6-7 недель, пишет журнал Economist.

Общий объем помощи, обещанной Украине странами ЕС и институтами Евросоюза превысил 130 миллиардов евро, а американской – менее 70 миллиардов, заявил в четверг Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel).

Общая сумма военной помощи США Украине за время президентства Байдена превысила $44,4 млрд, с начала СВО – $43,7 млрд, заявили в Пентагоне.

Владимир Шаманов передал алтайским бойцам пять квадрокоптеров

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