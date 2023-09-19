Завершился 572-й день спецоперации РФ на Украине. Главное - ГОРНЯК22

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 18 сентября рассказал телеграм канал РИА Новости.

Российские военные нанесли ночью удар по местам хранения ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном и центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ, цель удара достигнута, все объекты поражены, сообщило Минобороны.

По данным МО РФ, на донецком потери ВСУ составили около 250 военнослужащих, на купянском – до 20, на краснолиманском направлении – более 50 украинских.

ВС РФ на запорожском направлении нанесли удар по ВСУ у Вербового, убиты до 55 военных, на херсонском направлении – более 80 украинских военнослужащих, сообщили в МО.

Этап восстановления российской экономики завершен, страна выдержала санкционное давление, заявил Путин.

Кабмин Украины уволил всех заместителей министра обороны и госсекретаря министерства.

Глава Минобороны Германии анонсировал новый военный и гуманитарный пакет помощи Киеву на 400 млн евро.

Москва в связи с разъяснениями Еврокомиссии о запрете на ввоз товаров из РФ призывает россиян тщательно взвешивать риски при поездках за границу, заявили в МИД.

Украина подала в ВТО иски против Польши, Венгрии и Словакии из-за их запрета на ввоз украинской продукции, заявило минэкономики Украины.

Россия рассчитывает, что Международный суд ООН воспримет доводы российской стороны о неприемлемости иска Украины от февраля 2022 года по конвенции о геноциде и снимет его с рассмотрения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ.

Новые меры ЕС в отношении России могут включать предложение использовать прибыль от замороженных активов ЦБ РФ для помощи Киеву, передает агентство Блумберг.

Как фонд «Защитники Отечества» в Луганске помогает бойцам из Алтайского края