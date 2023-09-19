Завершился 572-й день спецоперации РФ на Украине. Главное - ГОРНЯК22

Завершился 572-й день спецоперации РФ на Украине. Главное
Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 18 сентября рассказал телеграм канал РИА Новости.
Российские военные нанесли ночью удар по местам хранения ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном и центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ, цель удара достигнута, все объекты поражены, сообщило Минобороны.
По данным МО РФ, на донецком потери ВСУ составили около 250 военнослужащих, на купянском – до 20, на краснолиманском направлении – более 50 украинских.
ВС РФ на запорожском направлении нанесли удар по ВСУ у Вербового, убиты до 55 военных, на херсонском направлении – более 80 украинских военнослужащих, сообщили в МО.
Этап восстановления российской экономики завершен, страна выдержала санкционное давление, заявил Путин.
Кабмин Украины уволил всех заместителей министра обороны и госсекретаря министерства.
Глава Минобороны Германии анонсировал новый военный и гуманитарный пакет помощи Киеву на 400 млн евро.
Москва в связи с разъяснениями Еврокомиссии о запрете на ввоз товаров из РФ призывает россиян тщательно взвешивать риски при поездках за границу, заявили в МИД.
Украина подала в ВТО иски против Польши, Венгрии и Словакии из-за их запрета на ввоз украинской продукции, заявило минэкономики Украины.
Россия рассчитывает, что Международный суд ООН воспримет доводы российской стороны о неприемлемости иска Украины от февраля 2022 года по конвенции о геноциде и снимет его с рассмотрения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ.
Новые меры ЕС в отношении России могут включать предложение использовать прибыль от замороженных активов ЦБ РФ для помощи Киеву, передает агентство Блумберг.
Как фонд «Защитники Отечества» в Луганске помогает бойцам из Алтайского края