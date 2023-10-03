Завершился 584-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 30 сентября рассказал телеграм канал РИА Новости.

Путин выступил с поздравлением по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией. Глава государства, в частности, отметил, что Россия благодаря жителям новых регионов стала еще сильнее и защищая Донбасс, мы защищаем саму Россию, сражаемся за суверенитет и духовные ценности.

Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет пребывания региона в ее составе, заявил РИА Новости глава правительства области Андрей Алексеенко.

Медведев заяви, что СВО будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима, а новых регионов в составе России будет больше.

Глава комитета бундестага по обороне и лоббист немецких оборонных концернов Штрак-Циммерман выступила за поставки Киеву ракет Taurus для ударов по России.

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбиты воздушные цели на подлете к городу, сообщил губернатор Гладков. Как уточнили в Минобороны, зенитные ракетные комплексы в 3.45 сбили над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

По данным Минобороны РФ, за последние сутки войска Украины в зоне СВО на всех направлениях потеряли убитыми и ранеными около 700 военнослужащих, российскими группировками войск уничтожено 8 единиц украинской бронетехники, 14 самоходных и буксируемых гаубиц.

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