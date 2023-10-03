03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

Завершился 585-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 1 октября рассказал телеграм канал РИА Новости.

За воскресенье Украина применила по российской территории несколько беспилотников и ракеты, сообщали местные власти и Минобороны РФ. В частности, украинский беспилотник самолетного типа сбит в Краснодарском крае. Пять украинских БПЛА было уничтожено в Смоленской области. Над Джанкоем силами ПВО сбиты две баллистических ракеты «Гром-2».

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области 60 раз, пострадавших нет, выявлены повреждения домовладений и автомобилей.

За сутки украинские войска на всех направлениях потеряли убитыми и ранеными около 330 военнослужащих, уничтожено девять единиц украинской бронетехники, включая танки, а также 15 единиц ствольной и реактивной артиллерии. Авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 103 районах. Сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

Медведев заявил, что в случае поставок ракет Тaurus Украине для атак по России удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут соответствовать международному праву.

Байден подписал одобренный Конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября, проинформировал Белый дом. Закон не включает выделение средств на нужды Украины.

За пять месяцев россияне отправили более 80 тысяч бесплатных посылок в зону СВО

Взято отсюда

Добавить комментарий

Похожие новости