Завершился 585-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 1 октября рассказал телеграм канал РИА Новости.

За воскресенье Украина применила по российской территории несколько беспилотников и ракеты, сообщали местные власти и Минобороны РФ. В частности, украинский беспилотник самолетного типа сбит в Краснодарском крае. Пять украинских БПЛА было уничтожено в Смоленской области. Над Джанкоем силами ПВО сбиты две баллистических ракеты «Гром-2».

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области 60 раз, пострадавших нет, выявлены повреждения домовладений и автомобилей.

За сутки украинские войска на всех направлениях потеряли убитыми и ранеными около 330 военнослужащих, уничтожено девять единиц украинской бронетехники, включая танки, а также 15 единиц ствольной и реактивной артиллерии. Авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 103 районах. Сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

Медведев заявил, что в случае поставок ракет Тaurus Украине для атак по России удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут соответствовать международному праву.

Байден подписал одобренный Конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября, проинформировал Белый дом. Закон не включает выделение средств на нужды Украины.

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