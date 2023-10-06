Завершился 588-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 4 октября рассказал телеграм канал РИА Новости.

ВКС пресекли попытку высадить десант ВСУ в Крыму, группа диверсантов двигалась к Тарханкуту на быстроходном катере и 3 гидроциклах.

ФСБ России задержали одного из украинских диверсантов. По его словам, целью украинской ДРГ в составе 16 человек была демонстрация флага Украины и «захода» в Крым ГУР МО Украины.

ВКС РФ в воздушном бою сбили украинский МиГ-29 в районе Солдатского Днепропетровской области.

ПВО РФ сбила с начала суток 31 украинский дрон самолетного типа над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в МО РФ. ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами из РСЗО Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы Брянской области, сообщил глава Брянской области Богомаз.

Артиллерия ВС РФ поразила украинский пункт управления и связи в Часов Яре в ДНР. У Константиновки ВКС РФ уничтожили склад боеприпасов 24-й бригады ВСУ.

ВС РФ на донецком направлении отбили за сутки 4 атаки у Андреевки, Водяного и Невельского. ВСУ потеряли до 165 человек. Киев также потерял до 185 военных у Приютного и Новомихайловки южнодонецкого направления.

Всего за сутки Киев потерял порядка 495 солдат убитыми и ранеными, 31 единицу техники, не считая БПЛА и ракеты.

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Взято отсюда