Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 5 октября рассказал телеграм канал РИА Новости.

Украинцы нацелены на то, чтобы нанести ущерб «Турецкому потоку», пытаются его атаковать, а в местах подготовки беспилотных катеров для таких атак звучит английская речь, заявил Путин.

Шойгу проверил боевую подготовку на полигонах ЮВО и заслушал доклады командующих группировок по обстановке на направлениях СВО.

Для всех группировок, действующих в зоне СВО, созданы и постоянно пополняются девять резервных полков, заявил Шойгу.

За сутки системы ПВО сбили 27 украинских беспилотников, 8 снарядов РСЗО и одну управляемую авиабомбу JDAM. В Кировоградской области уничтожен склад боеприпасов, сообщили в МО РФ.

Над Белгородской, Брянской и Курской областями сбиты по одному украинскому беспилотнику, в Чёрном море уничтожен безэкипажный катер, сообщили в МО РФ.

На донецком направлении потери противника – до 210 человек, на запорожском – более 35 человек, на купянском – до 170 человек, на краснолиманском – до 80 человек, на южнодонецком – более 80 человек, на херсонском – до 45 украинских военных.

В Барнауле работает фотовыставка, посвященная воссоединению новых регионов с Россией

Взято отсюда