Завершился 597-й день спецоперации РФ на Украине. Главное
Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 13 октября рассказал телеграм канал РИА Новости.
ВСУ за неделю потеряли более 5300 военнослужащих убитыми и ранеными, не менее 317 единиц техники, не считая различных БПЛА, следует из недельной сводки МО РФ о ходе СВО.
ВС РФ нанесли за неделю восемь групповых дальних ударов «Искандер-М» и дронами по военным складам, цехам оборонных предприятий, местам дислокации военных ВСУ, националистов и наемников, местам хранения авиабомб, ракет, катеров.
ВС РФ улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, сообщили в МО РФ.
ВС РФ отразили за неделю 22 атаки ВСУ на краснолиманском направлении, 17 атак на донецком направлении, восемь атак – на южнодонецком, следует из сводки Минобороны.
В течение недели ВСУ также проявляли высокую активность на купянском направлении. ВС РФ отразили там 46 атак, уничтожили более 830 военных и 43 единицы техники ВСУ, сообщили в МО РФ.
Всего, по данным Минобороны, за семь дней ВС РФ отразили 97 атак ВСУ на всех направлениях.
Контрнаступление ВСУ формально завершилось, ВС РФ перешли к активным действиям почти по всей линии фронта, заявил постпред России при ООН Небензя на заседании Совбеза.
ПВО РФ сбила два украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России.
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Горняк22
Взято отсюда