Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 13 октября рассказал телеграм канал РИА Новости.

ВСУ за неделю потеряли более 5300 военнослужащих убитыми и ранеными, не менее 317 единиц техники, не считая различных БПЛА, следует из недельной сводки МО РФ о ходе СВО.

ВС РФ нанесли за неделю восемь групповых дальних ударов «Искандер-М» и дронами по военным складам, цехам оборонных предприятий, местам дислокации военных ВСУ, националистов и наемников, местам хранения авиабомб, ракет, катеров.

ВС РФ улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, сообщили в МО РФ.

ВС РФ отразили за неделю 22 атаки ВСУ на краснолиманском направлении, 17 атак на донецком направлении, восемь атак – на южнодонецком, следует из сводки Минобороны.

В течение недели ВСУ также проявляли высокую активность на купянском направлении. ВС РФ отразили там 46 атак, уничтожили более 830 военных и 43 единицы техники ВСУ, сообщили в МО РФ.

Всего, по данным Минобороны, за семь дней ВС РФ отразили 97 атак ВСУ на всех направлениях.

Контрнаступление ВСУ формально завершилось, ВС РФ перешли к активным действиям почти по всей линии фронта, заявил постпред России при ООН Небензя на заседании Совбеза.

ПВО РФ сбила два украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России.

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Горняк22



Взято отсюда