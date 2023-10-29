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Завершился 612-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 28 октября рассказал телеграм канал РИА Новости.

Киев перестал себя ограничивать и перешел к ядерному терроризму, охарактеризовала в субботу атаку дронов ВСУ Курской АЭС официальный представитель МИД РФ Захарова.

ПВО РФ за ночь перехватила 4 украинских дрона самолетного типа над Орловской областью и 2 – в Тульской, сообщили в МО РФ.

Командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины поразили ВС РФ на аэродроме «Канатово» Кировоградской области, сообщили в МО РФ.

ПВО РФ за сутки сбила Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины у Дарьевки Херсонской области и Терновки Днепропетровской области, перехватили 4 ракеты ATACMS, сообщили в МО РФ.

ВС РФ за сутки отбили 12 атак ВСУ на 4 направлениях. ВСУ потеряли порядка 620 военнослужащих и 37 единиц военной техники, не считая снарядов и БПЛА, следует из сводки МО РФ.

Европейские и азиатские союзники США сомневаются в способности Вашингтона одновременно помогать Израилю и Украине, в то время как Киев исчерпал запасы снарядов США и союзников, а попытки нарастить их выпуск сталкиваются с препятствиями, сообщают источники Bloomberg.

Зампостпреда РФ при ООН Полянский показал на заседании Совбеза обломки Storm Shadow. Ей Киев ударил по мосту в Чонгаре, который важен для поставок продовольствия.

Венгрия готова принять у себя переговоры Москвы и Киева, если они этого захотят, заявил глава МИД страны Сийярто.

Жительница Барнаула помогает в Крыму собирать гуманитарную помощь и доставляет ее на территории боевых действий

горняк

Взято отсюда

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