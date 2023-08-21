ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Образование
Москва и Санкт-Петербург вошли в топ городов с самой низкой стоимостью услуг по доставке еды
Образование
Сервис «Яндекс Маркет» защитит уникальный контент продавцов от использования конкурентами
Образование
Большее время у экрана повышает риск кишечного заболевания
Образование
Появились новые данные о национальности императора-крестьянина Юстиниана Великого
Образование
Стало известно, как на МКС пройдет эксперимент с самозаживляющимся материалом
Образование
Стало известно, зачем ученые разрабатывают антибактериальную одежду для космонавтов

Коллекция категорий

Бизнес89 News
Здоровье95 News
Новости Алтай505 News
Новости Горняк95 News
Образование97 News
Общество182 News
Объявления68 News
Политика136 News
Спорт99 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Зеленский улетел в Афины

редактор01 mins

«То Вима»: Зеленский встретится в Афинах с лидерами стран Западных Балкан

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа, вероятно, прибудет в Афины и примет участие в ужине с лидерами стран Западных Балкан, который устраивает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Об этом сообщил портал газеты «То Вима».

Как отмечает издание, о передвижениях украинского лидера не сообщается «по понятным соображениям безопасности».

В администрации президента Греции отказались опровергнуть или подтвердить соответствующую информацию.

При этом пресс-служба премьера Греции сообщала, что в Афинах 21 августа пройдет неформальная встреча лидеров стран Западных Балкан и региональных государств Европейского союза с участием руководителей ЕС. Как сообщала пресс-служба президента Черногории, на встрече будут присутствовать Зеленский и представители Румынии и другие.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочими визитами в Нидерландах и Дании, где получил согласие на получение истребителей F-16.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News