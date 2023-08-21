Актер «Квартета И» Камиль Ларин заявил, что у татарина жена не может не готовить

Звезда «Квартета И» Камиль Ларин высказался о современных семьях, где женщина не готовит. Он заявил в интервью «Газете.Ru», что у татарина супруга не может не готовить.

«Бытовые обязанности мы по-разному распределяем в семье: иногда что-то жена делает, а иногда я. По поводу готовки, ну как считаете, как может у татарина жена не готовить? Да на кой она тогда нужна! Конечно, моя супруга готовит и делает это регулярно. А то, что происходит в быту, пусть это будет тайной. Главное, как мы относимся к жизни. Все это написано на наших лицах», — поделился артист.

Актер неоднократно говорил журналистам, что считает свою мать идеалом женщины, и его вторая избранница во многом похожа на нее. По словам Камиля Ларина, для него очень важны такие качества, как трудолюбие, верность, внимание к мужчине и чувство юмора.

В 2014 году звезда «Громкой связи» женился на возлюбленной Екатерине Андреевой, они воспитывают двоих детей: восьмилетнего Данияра и шестилетнюю Лейсан. У артиста также от первого брака есть сын Ян, ему 30 лет.

Ранее певица Бьянка объяснила, почему предпочитает гостевой брак.

Источник