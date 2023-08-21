ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Образование
Москва и Санкт-Петербург вошли в топ городов с самой низкой стоимостью услуг по доставке еды
Образование
Сервис «Яндекс Маркет» защитит уникальный контент продавцов от использования конкурентами
Образование
Большее время у экрана повышает риск кишечного заболевания
Образование
Появились новые данные о национальности императора-крестьянина Юстиниана Великого
Образование
Стало известно, как на МКС пройдет эксперимент с самозаживляющимся материалом
Образование
Стало известно, зачем ученые разрабатывают антибактериальную одежду для космонавтов

Коллекция категорий

Бизнес89 News
Здоровье95 News
Новости Алтай505 News
Новости Горняк95 News
Образование97 News
Общество182 News
Объявления68 News
Политика136 News
Спорт99 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» вышла в свет с возлюбленным на фоне слухов о расставании

редактор01 mins

Актриса Ханде Эрчел появилась на публике с миллионером Хаканом Сабанджи

Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел появилась на публике со своим возлюбленным Хаканом Сабанджи на фоне слухов о расставании. Об этом сообщает Super.

Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи посетили свадьбу турецкой светской дивы Ясемин Таджироглу и предпринимателя Ахмета Ураса. Актриса была одета в вечернее платье, состоящее из черного корсета и атласной юбки темно-синего цвета, а ее возлюбленный в классический черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.

Личная жизнь и работа Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года актриса рассталась со своим коллегой по сериалу «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином. Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Но несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения. В личном блоге актрисы также нет снимков с ее бойфрендом, из-за чего поклонники звезды считали, что отношения между возлюбленными закончились. Хакан Сабанджи и вовсе не ведет социальные сети, потому что не считает это важным.

Ранее звезду «Постучись в мою дверь» раскритиковали за «истощенную» фигуру.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News