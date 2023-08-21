Звезда сериала «Постучись в мою дверь» вышла в свет с возлюбленным на фоне слухов о расставании

Актриса Ханде Эрчел появилась на публике с миллионером Хаканом Сабанджи

Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел появилась на публике со своим возлюбленным Хаканом Сабанджи на фоне слухов о расставании. Об этом сообщает Super.

Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи посетили свадьбу турецкой светской дивы Ясемин Таджироглу и предпринимателя Ахмета Ураса. Актриса была одета в вечернее платье, состоящее из черного корсета и атласной юбки темно-синего цвета, а ее возлюбленный в классический черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.

Личная жизнь и работа Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года актриса рассталась со своим коллегой по сериалу «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином. Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Но несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения. В личном блоге актрисы также нет снимков с ее бойфрендом, из-за чего поклонники звезды считали, что отношения между возлюбленными закончились. Хакан Сабанджи и вовсе не ведет социальные сети, потому что не считает это важным.

Ранее звезду «Постучись в мою дверь» раскритиковали за «истощенную» фигуру.

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