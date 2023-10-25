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Звезде «Карточного домика» диагностировали четвертую стадию рака

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Пережившему аневризму головного мозга актеру Эрику Дженсену диагностировали рак

У актера Эрика Дженсена обнаружили рак на четвертой стадии. Об этом сообщает NME со ссылкой на семью артиста.

«Чудом пережившему аневризму головного мозга всего полтора года назад, нашему любимому Эрику только что диагностировали колоректальный рак IV стадии» — говорится в сообщении.

Как подчеркивает издание, рак уже метастазировал в печень. Тем не менее врачи считают, что у актера есть шанс побороть болезнь. Ему предстоит пройти курс химиотерапии, а потом сделать две операции.

Близкие надеются собрать $300 тысяч, чтобы «пережить следующий год, оплатить лечение, сохранить дом и поддержать хоть какую-то стабильность» в жизни жены Джексена Джессики и его 13-летней дочери Сэди.

Недавно звезда «Баффи» рассказала о борьбе Шэннен Доэрти с раком груди. Подруга назвала Доэрти невероятной и намекнула, что лечение не всегда дается легко.

Рак у Доэрти впервые обнаружили в 2015 году. После мастэктомии и курсов химиотерапии звезда сообщила о ремиссии, однако в феврале 2020-го у Доэрти диагностировали рак молочных желез четвертой стадии.

В июне 2023 года актриса призналась, что болезнь распространилась на мозг.

Ранее сообщалось, что звезду «Кривого зеркала» Пономаренко экстренно госпитализировали.

Горняк22

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