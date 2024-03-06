Натяжные потолки в Горняке

Не стоит бояться установки потолков. Весь процесс довольно аккуратный и быстрый. Вот как все происходит:

1. Делаете заявку по телефону – я выезжаю на бесплатный замер. Делаю замеры, выслушиваю пожелания. Обсуждаем важные моменты.

2. Подбираю для Вас оптимальное решение по цене/качеству. Объясняю, почему лучше сделать именно так. Часто это более дешевый вариант, чем тот, который хотели Вы. Но не отговариваю и от Вашего варианта – тут уж как больше хочется.

3. Подписываем договор, если вас всё устраивает. Не договоримся – ничего страшного. Замер бесплатный, Вы ничего не должны.

4. В назначенное время приезжаем и устанавливаем потолок.

Идеальный потолок быстро, недорого, качественно – это то, что мы умеем лучше всего!

Обращайтесь! Всегда готовы дать консультацию и предложить широкий выбор решений!