Натяжные потолки в Горняке

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Мы работаем
Пн Вт Ср Чт Пт СБ ВС
Телефон: 8 999 400 2422
Почта: mail@sibir22.ru
Работаем в Локтевском, Третьяковском, Змеиногорском и Рубцовском районах
1. Делаете заявку по телефону – я выезжаю на бесплатный замер. Делаю замеры, выслушиваю пожелания. Обсуждаем важные моменты.
2. Подбираю для Вас оптимальное решение по цене/качеству. Объясняю, почему лучше сделать именно так. Часто это более дешевый вариант, чем тот, который хотели Вы. Но не отговариваю и от Вашего варианта – тут уж как больше хочется.
3. Подписываем договор, если вас всё устраивает. Не договоримся – ничего страшного. Замер бесплатный, Вы ничего не должны.
4. В назначенное время приезжаем и устанавливаем потолок.
Идеальный потолок быстро, недорого, качественно – это то, что мы умеем лучше всего!
Обращайтесь! Всегда готовы дать консультацию и предложить широкий выбор решений!
Заключаем официальный договор.
На все работы предоставляем гарантию.
Убираем за собой мусор.
С уважением относимся к чужому имуществу.
🔹 Работаем БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 08:00 до 20:00.
🔹 БЕСПЛАТНЫЙ замер в день обращения.
🔹 3D ДИЗАЙН потолка.
🔹 Время монтажа натяжных потолков от 2 часов.
🔹 Любой бюджет: Потолки от ЭКОНОМ до ПРЕМИУМ сегмента.
🔹 Чистый монтаж – Работаем с Пылесосом
Смотрится необычно и оригинально со включенным светом, и совершенно традиционно, если его выключить.