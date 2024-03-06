Натяжные потолки Горняк
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Натяжные потолки в Горняке
с установкой за 1 день и ценами ниже, чем у конкурентов
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Телефон: 8 999 400 2422
Почта: mail@sibir22.ru

Работаем в Локтевском, Третьяковском, Змеиногорском и Рубцовском районах

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Не стоит бояться установки потолков. Весь процесс довольно аккуратный и быстрый. Вот как все происходит:

1. Делаете заявку по телефону – я выезжаю на бесплатный замер. Делаю замеры, выслушиваю пожелания. Обсуждаем важные моменты.

2. Подбираю для Вас оптимальное решение по цене/качеству. Объясняю, почему лучше сделать именно так. Часто это более дешевый вариант, чем      тот, который хотели Вы. Но не отговариваю и от Вашего варианта – тут уж как больше хочется.

3. Подписываем договор, если вас всё устраивает. Не договоримся – ничего страшного. Замер бесплатный, Вы ничего не должны.

4. В назначенное время приезжаем и устанавливаем потолок.

Идеальный потолок быстро, недорого, качественно – это то, что мы умеем лучше всего!

Обращайтесь! Всегда готовы дать консультацию и предложить широкий выбор решений!

Параметр
Количество
Площадь м? [?] (м?)
Фактура потолка [?]
Периметр потолка п.м. [?] (м., укажите целое число, без знаков препинания)
Цвет вставки (плинтуса) [?]
Количество углов [?] (шт.)
Кол-во светильников [?] (шт.)
Отверстие под люстру [?] (шт.)
Окантовка трубы [?] (шт.)
Стойка и отверстие для элемента вентиляции (шт.)
Цена натяжного потолка [?]46440 р.

Заключаем официальный договор.

На все работы предоставляем гарантию.

 

ДОГОВОР

РАСПИСКА

АКТ ПРИЁМА

Убираем за собой мусор.

С уважением относимся к чужому имуществу. 

 

Работаем БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 08:00 до 20:00.


БЕСПЛАТНЫЙ замер в день обращения.

БЕЗ ПЕРЕКУПОВ И ПОСPЕДНИКOB

🔹 Работаем БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 08:00 до                  20:00.

🔹 БЕСПЛАТНЫЙ замер в день обращения.

🔹 3D ДИЗАЙН потолка.

🔹 Время монтажа натяжных потолков от 2            часов.

🔹 Любой бюджет: Потолки от ЭКОНОМ до            ПРЕМИУМ сегмента.

🔹 Чистый монтаж – Работаем с Пылесосом

Смотрится необычно и оригинально со включенным светом, и совершенно традиционно, если его выключить.

Натяжные потолки Горняк
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