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Экологический урок провели для школьников в преддверии Всемирного дня водных ресурсов

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Экологический урок провели для школьников в преддверии Всемирного дня водных ресурсов

Экологический урок провели для школьников в преддверии Всемирного дня водных ресурсов

В преддверии всемирного дня водных ресурсов для учащихся шестых классов средней общеобразовательной школы №1 провели эко-урок «Вода-источник жизни».

Мероприятие организовали специалисты отдела охраны окружающей среды комитета по благоустройству города Барнаула. Урок прошел в интерактивной форме. Ребята узнали много интересных фактов о воде, о значении и использовании водных ресурсов в жизнедеятельности человека, а также о важности бережного отношения к природе и охране водных объектов.

В завершении мероприятия школьники посмотрели мультфильм о воде, отгадали загадки, а также поразмышляли о том, как каждый человек может позаботиться водных о объектах.

 

 

Взято отсюда

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