В наступающем году акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев «Елки палки» пройдет 20 января. Акцию организовывают некоммерческая организация «Мусора.Больше.Нет» совместно с комитетом по благоустройству города Барнаула.

Пункты сбора хвойных деревьев будут работать 20 января с 11.00 до 12.30 по следующим адресам:

· Площадь Октября, «Зеленый сквер»;

· ТРЦ «Гулливер Парк» (Красноармейский, 51а);

· Балтийская, 53;

· Площадь Народная;

· ТРЦ «ОГНИ».

Начальник отдела охраны окружающей среды комитета по благоустройству Ксения Герман отмечает:

«В Барнауле елочный круговорот проводится с 2017 года. Главная цель акции – минимизировать отходы, образовавшиеся в период новогодних праздников, а также призвать горожан к заботе об окружающей среде. На акцию можно принести ели, пихты, сосны и другие хвойные деревья. Обязательным условием приема является отсутствие на деревьях гирлянд, украшений, мишуры и т.п. Отслужившие елки будут участвовать в технологическом процессе по производству плит MDF на Павловском деревообрабатывающем комбинате».

Принять участие в акции также могут управляющие компании и товарищества собственников жилья. Подробнее ознакомиться с условиями участия можно здесь.

Взято отсюда