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В Барнауле для школьников провели эко-урок «Экология – зона тревоги»

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В Барнауле для школьников провели эко-урок «Экология – зона тревоги»

В Барнауле для школьников провели эко-урок «Экология – зона тревоги»

Сегодня, 20 февраля, в библиотеке-филиале №36 имени В. М. Башунова прошел эко-урок «Экология – зона тревоги». Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта «Месяц безопасности».

В эко-уроке приняли участие ученики седьмых классов средней общеобразовательной школы №55. Специалист отдела охраны окружающей среды комитета по благоустройству города Барнаула Юлия Макашова рассказала школьникам о состоянии природных компонентов на территории Барнаула, а также о мероприятиях, проводимых администрацией города в области охраны окружающей среды.

С учениками также обсудили вопрос внедрения и развития раздельного сбора отходов в Барнауле, и то, какой вклад каждый из ребят может внести в уменьшение объема отходов, вывозимых на полигон.

В завершении мероприятия специалист комитета по благоустройству отметила, что сохранить экологический баланс в городе возможно также путем простых, но значимых действий в повседневной жизни. А жить экологично – это значит найти комфортный способ жизни без вреда для окружающей среды города и своего здоровья.

Взято отсюда

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