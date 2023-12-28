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В Барнауле для студентов Алтайского государственного колледжа провели экоурок

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В Барнауле для студентов Алтайского государственного колледжа провели экоурок

В Барнауле для студентов Алтайского государственного колледжа провели экоурок

В Барнауле для студентов Алтайского государственного колледжа провели экоурок

Специалисты комитета по благоустройству города Барнаула провели экоурок для студентов Алтайского государственного колледжа.

Мероприятие «Пополни экознания» прошло в центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева. Ребят познакомили с экологическим журналом «Наш Алтай», им рассказали о ценности лесных ресурсов и разнообразии животного мира. Кроме того, студенты узнали о природоохранных мероприятиях, которые проводит администрация города, а также о действующих в Барнауле экологических волонтерских организациях.

Специалисты отдела охраны окружающей среды провели среди учащихся тематические конкурсы и интерактивную викторину, где ребята смоделировали возможное развитие технологий в борьбе за чистоту природы и спасение животного мира. В завершении студентам вручили памятки «Поступайте правильно! Сдавайте макулатуру на переработку!» и памятные призы.

«5 декабря отмечался День добровольца и очень здорово, что студенты выразили готовность принимать участие в экологических мероприятиях. Активная гражданская позиция, направленная на сохранение биоразнообразия и природных ресурсов, желание совершенствовать окружающую действительность и бережное отношение к природе в глазах молодежи внушают надежду на светлое будущее», – отметила главный специалист отдела охраны окружающей среды комитета по благоустройству Елена Антипкина.

Взято отсюда

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