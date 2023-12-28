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В Барнауле для студентов провели экологическую игру «В лабиринтах природы»

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В Барнауле для студентов провели экологическую игру «В лабиринтах природы»

В Барнауле для студентов провели экологическую игру «В лабиринтах природы»

В Барнауле для студентов провели экологическую игру «В лабиринтах природы»

В Барнауле для студентов провели экологическую игру «В лабиринтах природы»

Сегодня, 12 декабря, в библиотеке №36 имени В.М. Башунова прошла экологическая игра «В лабиринтах природы».

Мероприятие организовали специалисты комитета по благоустройству города Барнаула при поддержке работников библиотеки-филиала №36. Участие в игре приняли студенты колледжа Алтайского государственного университета, обучающиеся на направлениях «Экологическая безопасность природных комплексов» и «Технология аналитического контроля химических соединений».

Студенты разделились на команды и отвечали на различные вопросы об охране природы и окружающей среды. Самым интересным моментом игры стал вопрос о загадочном предмете из черного ящика. По итогам соревнования были определены команда-победитель и лучший игрок, их наградили памятными призами. Остальные команды-участники получили поощрительные призы.

Как отметили ребята, им удалось не только проверить свой уровень эрудиции и смекалки, а также с удовольствием и азартом закрепить те знания, которые они получили в ходе обучения, а соревновательный дух игры способствовал укреплению работы в команде.

«Экологическая игра не случайно прошла именно 12 декабря. Сегодня отмечается государственный праздник – День Конституции. В главном законе страны закреплено право гражданина на благоприятную окружающую среду, а также обязанность каждого сохранять природу, бережно относиться к природным богатствам. Экологическая культура и формирование активной жизненной позиции играет важную роль в охране природы. Так, администрацией города проводятся различные природоохранные мероприятия и поддерживается любая инициатива населения в данном направлении. Очень приятно, что мы находим отклик у молодежи, волонтеров и неравнодушных к природе граждан, которые готовы помочь, оказать поддержку и сделать город лучше», – отметила главный специалист отдела охраны окружающей среды комитета по благоустройству города Барнаула Юлия Макашова.

Взято отсюда

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