24 февраля состоится первая в этом году экологическая акция по раздельному сбору отходов «Разделяя сохраняй!». Организаторами мероприятия выступает общественная организация «Мусора.Больше.Нет» при поддержке комитета по благоустройству города Барнаула.

Стационарная точка будет работать в парке спорта Алексея Смертина (Энтузиастов, 12в) с 12:00 до 14:00.

Мобильные пункты развернут в нескольких местах по четырем маршрутам:

Маршрут №1

10:00 – 10:40 пос.Южный, Чайковского, 19;

10:55 – 11:20 Змеиногорский тракт, 104п/1;

11:35 – 12:20 ТРЦ «Гулливер», пр.Красноармейский, 51а;

12:35 – 13:00 просп.Красноармейский, 131

Маршрут №2

10:00 – 10:30 просп.Комсомольский, 44;

10:40 – 11:10 ул.Чкалова, 57;

11:20 – 11:50 пр-кт Ленина,71 (ТРЦ «Россия»);

12:00 – 12:30 пр-кт Калинина,1а 2к.

Маршрут №3

10:00 – 10:40 ЖК «Времена года», просп.Энергетиков, 10;

10:50 – 11:20 ЖК «Балтийская крепость», Балтийская,103;

11:30 – 12:10 пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;

12:20 – 12:50 «Квартал 2000» ул. Взлетная,9;

13:05 – 13:35 ТРЦ «Огни», Антона Петрова, 219Б.

Маршрут №4

10:00 – 10:30 пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;

10:50 – 11:30 микр.«Дружный», 280-летия Барнаула, 8 к2;

11:40 – 12:10 пл.Народная;

12:20 – 12:45 Малахова,62;

13:00 – 13:25 Телефонная, 54.

Все вторсырье, собранное на акции, будет отправлено в переработку. О том, какие отходы принимаются на акции можно узнать здесь, о том, что не принимается можно узнать здесь.

Подробности об акции можно посмотреть в группе общественной организации «Мусора.Больше.Нет» во ВКонтакте.

Взято отсюда