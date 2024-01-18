13 человек пострадали после порыва трубы с кипятком в Новосибирске

Без тепла в городе остаются десятки домов

Фото: СГК Новосибирск

В Новосибирске 13 человек получили ожоги из-за аварии на теплотрассе, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

Инцидент случился 17 января на улице Петропавловской. Трубопровод диаметром 700 мм прорвало, и из земли забил фонтан кипятка.

Все пострадавшие получили термические ожоги ног I-II степени. Госпитализировали двух человек, они в удовлетворительном состоянии.

Также из-за аварии без тепла оставался 161 дом, восемь детских образовательных учреждений и шесть медицинских, сообщали в СГК. Позднее до утра 18 января контур отключения сузили до 69 домов.

Специалисты продолжают устранять последствия ЧП.

Взято отсюда