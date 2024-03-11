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13-летний подросток в черно-белой одежде пропал в Барнауле

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Его местонахождение неизвестно с 10 марта

13-летний подросток в черно-белой одежде пропал в Барнауле

Ориентировка / Фото: "ЛизаАлерт" Алтайского края

В Барнауле пропал 13-летний подросток. Ориентировку о поиске опубликовал поисковый отряд “ЛизаАлерт”.

Местонахождение школьника неизвестно с воскресенья, 10 марта.

Приметы: рост 177 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. Одет в черно-белую куртку, черные штаны и шапку, белые кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52 либо 112.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 16-летнего подростка в Змеиногорске.

Взято отсюда

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