17-летнюю россиянку тяжело травмировала глыба льда

В Красноярске на девушку упала с крыши глыба льда. Ее госпитализировали, сообщает «Лента.ру».
Голова, череп.
Когда россиянка проходила мимо жилого дома, на нее упала наледь с крыши.
Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее алтайский рабочий получил производственную травму. Его парализовало.
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Взято отсюда
14.03.2024