17-летнюю россиянку тяжело травмировала глыба льда

В Красноярске на девушку упала с крыши глыба льда. Ее госпитализировали, сообщает «Лента.ру».

Голова, череп.

Когда россиянка проходила мимо жилого дома, на нее упала наледь с крыши.

Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее алтайский рабочий получил производственную травму. Его парализовало.

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Взято отсюда

14.03.2024