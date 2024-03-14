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17-летнюю россиянку тяжело травмировала глыба льда

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В Красноярске на девушку упала с крыши глыба льда. Ее госпитализировали, сообщает «Лента.ру».

17-летнюю россиянку тяжело травмировала глыба льда

Голова, череп.

Когда россиянка проходила мимо жилого дома, на нее упала наледь с крыши.

Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее алтайский рабочий получил производственную травму. Его парализовало.

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Взято отсюда
14.03.2024

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