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18 человек пострадали при взрыве на ТЭЦ в Туве

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Следователи возбудили уголовное дело

18 человек пострадали при взрыве на ТЭЦ в Туве

Шагонарская ТЭЦ / Фото: СУ СКР по Республике Тыва

Взрыв прогремел на ТЭЦ города Шагонар в Туве утром 6 марта. 18 человек госпитализированы, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

По его данным, шесть раненых находятся в тяжелом состоянии, девять – в среднем, у троих состояние “ближе к удовлетворительному”. Еще трех человек ищут – они могут находиться под завалами.

В Следкоме региона рассказали, что поступило сообщение об аварии в помещении топливоподачи ТЭЦ. Возбуждено уголовное дело по статье “Халатность”. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ТАСС пишет, что пожар локализовали на площади 50 кв. м. Все четыре котла на ТЭЦ не пострадали, они в рабочем состоянии. В общей сложности теплоэлектроцентраль обслуживает около 60 домов в городе.

Взято отсюда

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