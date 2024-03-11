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31 пожарный тушил гаражный бокс на улице Фурманова в Барнауле

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Причину произошедшего выясняют специалисты

31 пожарный тушил гаражный бокс на улице Фурманова в Барнауле

Фото иллюстративное: 56.mchs.gov.ru

Пожарные потушили возгорание в гаражном боксе на улице Фурманова в Барнауле, сообщили утром 11 марта в МЧС Алтайского края.

С огнем боролись 31 человек личного состава и 8 единиц техники. Площадь пожара составила около 8 “квадратов”.

Отмечается, что от пламени пострадали личные вещи, машин в гараже не было. Причину случившегося устанавливают. 

Накануне при пожаре в частном деревянном доме в алтайском селе Полковниково погибли два человека.

Взято отсюда

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