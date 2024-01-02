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55 человек погибло из-за серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава

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Больше всего людей погибло в Вадзима и Судзу

55 человек погибло из-за серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава

Фото: unsplash.com

Число жертв мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 55 человек, пострадало свыше 100 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на представителя местных властей.

Больше всего людей погибло в Вадзима и Судзу – здесь в результате землетрясений скончались 24 и 20 человек соответственно.

Напомним, что серия мощных землетрясений произошла на западе Японии 1 января. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали около 30 подземных толчков, магнитуда наиболее мощного составила 7,6.

После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. Сейчас все предупреждения о цунами сняты.

Взято отсюда

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