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7-летний мальчик выпал из автобуса на Алтае

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Ребенок пострадал

7-летний мальчик выпал из автобуса на Алтае

Фото: 04.мвд.рф

В Горно-Алтайске 7-летний мальчик пострадал при падении из маршрутного автобуса, сообщили в МВД Республики Алтай.

Происшествие случилось 18 января около 07:25 в районе остановки “Автовокзал”.

61-летний шофер ПАЗа при высадке пассажиров не убедился, что все вышли из салона, и тронулся, закрыв заднюю дверь. В результате ребенок оказался ею зажат, а затем упал на дорогу.

Впоследствии мать отвела пострадавшего сына в больницу, чтобы ему оказали медпомощь. Полицейские проводят административное расследование.

Взято отсюда

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