73-летний житель Новосибирска сбил школьницу и лишился прав

Мужчина сбил девочку, когда та шла по парковке напротив торгового центра

Фото: amic.ru

В Новосибирске суд лишил прав 73-летнего местного жителя, который ранее сбил 15-летнюю девочку на парковке. Об этом сообщает “КП-Новосибирск”.

Инцидент случился 23 июня на улице Шукшина. Школьницу сбила машина, когда она шла на уроки по парковке торгового центра, обходя стройку, перекрывающую проход. Со слов матери пострадавшей, после наезда пенсионер вышел из иномарки, посмотрел на ребенка и уехал.

“У дочери была повреждена нога. Операция не потребовалась, но около месяца дочка ходила в повязках. На ноге остался большой шрам”, – добавила сибирячка.

Впоследствии в отделении ГИБДД водитель утверждал, что школьница сама виновата, так как шла по парковке. На суде же пенсионер признал вину частично. В итоге его лишили водительских прав на год. Как отметила мать потерпевшей, за произошедшее мужчина “даже не извинился”. Женщина также призывала обратить внимание на непонятную стройку, которая перегораживает прямой проход к школе.

Взято отсюда