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Аэропорт приостановил работу из-за мощного землетрясения в соседней с Алтаем республике

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Из-за мощного землетрясения четыре самолета не смогли приземлиться в аэропорту Алма-Аты вовремя.

Аэропорт приостановил работу из-за мощного землетрясения в соседней с Алтаем республике

Самолет Boeing 737.

Организацию воздушного движения в диспетчерском центре аэродрома приостановили на 20 минут, пишет РИА Новости.

В районе аэродрома находилось пять лайнеров, один успел приземлиться.

Из четырех воздушных судов, ожидавших посадки, один ушел на запасной аэродром. Три смогли приземлиться, указывает Газета.Ru.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Между тем госпитализированы выпрыгнувшие из домов люди во время мощного подземного толчка. Пострадали восемь человек.

А люди выбегали из домов из-за мощного землетрясения в Алта-Ате. Магнитуда сейсмособытия составила 6,7.

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Взято отсюда
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