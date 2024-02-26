Актер из “Глухаря” Канахин получил заочный пожизненный срок за госизмену

Он примкнул к террористической организации на Украине, участвовал в боях против ВС РФ в Херсонской области и дважды незаконно пересекал границу России

Приговор суда / Фото: unsplash.com

Суд заочно приговорил актера из сериала “Глухарь” Кирилла Канахина, участвовавшего в нападении на Брянскую область в составе “Русского добровольческого корпуса”*, к пожизненному заключению. Об этом сообщает РИА Новости.

Как установил суд, Канахин покинул Россию и в августе 2022 года вступил в “Русский добровольческий корпус”*. В составе вооруженного формирования он с января по март 2023-го года участвовал в боях против российских войск в Херсонской области. 2 марта 2023 года он в составе группировки незаконно пресек госграницу в Климовском районе Брянской области, вступил в бой с российскими военнослужащими и совершил теракт против мирных жителей.

Позднее, 22 мая, аналогичное пресечение госграницы он совершил в Грайворонском районе Белгородской области.

* Запрещенная в России террористическая организация

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