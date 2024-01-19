Актера Анатолия Руденко задержали с наркотиками в трусах

Звезду сериалов “Триггер” и “Каменская” передадут судебным приставам — у него также есть 38 неоплаченных штрафов, сообщает Shot.

Наркотики, зависимость.

Стало известно, что большинство штрафов актер получал за нарушения ПДД.

А когда его задержали с наркотиками, он пытался оправдаться: якобы думал, что это отрава догхантеров и подобрал пакетик с неизвестным веществом. Зачем спрятал его в трусы, Руденко не сказал.

Теперь актеру грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее у Бийчанина изъяли около двух килограммов наркотиков растительного происхождения.

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Взято отсюда

19.01.2024