Актера фильма «Паразиты» нашли мертвым. Возможно, он покончил с собой

Ли Сон Гюну было 48 лет. Он сыграл в фильме мистера Пака — владельца дома, куда устроились члены семьи Ким.
"Паразиты".
Актера нашли мертвым после того, как его обвини в употреблении наркотиков. Тело нашли в автомобиле в парке в центре Сеула. Дома у него была предсмертная записка.
Напомним, «Паразиты» в 2020 году получил четыре «Оскара», в том числе за лучший фильм.
Сам Ли Сон Гюн был номинирован на Эмми за роль в сериале «Доктор Брейн», он также снимался в сериале «Первое кафе «Принц», фильме «Пхачжу» и других.
Взято отсюда
27.12.2023