Актера фильма «Паразиты» нашли мертвым. Возможно, он покончил с собой

Ли Сон Гюну было 48 лет. Он сыграл в фильме мистера Пака — владельца дома, куда устроились члены семьи Ким.

"Паразиты".

Актера нашли мертвым после того, как его обвини в употреблении наркотиков. Тело нашли в автомобиле в парке в центре Сеула. Дома у него была предсмертная записка.

Напомним, «Паразиты» в 2020 году получил четыре «Оскара», в том числе за лучший фильм.

Сам Ли Сон Гюн был номинирован на Эмми за роль в сериале «Доктор Брейн», он также снимался в сериале «Первое кафе «Принц», фильме «Пхачжу» и других.

Взято отсюда

27.12.2023