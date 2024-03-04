Алтайские эксперты нашли опасного вредителя в импортных хризантемах

В Кулундинском пункте Центра оценки качества зерна исследовали партию из 19 тыс. свежих срезанных цветов и бутонов хризантем. В них нашли переносчика опасных заболеваний, сообщает пресс-служба лаборатории.

Зараженные хризантемы.

В 120 цветах выявили западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis Pergande.

Трипсы распространяются в теплицах и вредят всем овощным культурам, а также большинству декоративно-цветочных растений. Они переносят опасные для растений вирусные заболевания.

Питаясь, вредитель искривляет концы побегов. В результате бутоны не раскрываются и засыхают.

Зараженные цветы уничтожили сжиганием под контролем специалистов.

Ранее более тысячи тонн опасной гречихи обнаружили в Алтайском крае.

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Взято отсюда

05.03.2024