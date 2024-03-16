Алтайские журналисты не могут добраться домой из-за непогоды уже пять часов

Altapress.ru ранее стало известно, что участники фестиваля «Сибирская Масленица — 2024» вынуждены находиться в селе Троицкое из-за непогоды. Со временем ситуация на дорогах стала хуже.
Алтайские журналисты не могут добраться домой уже пять часов
Среди оказавшихся в сложной ситуации пассажиров есть журналисты altapress.ru.
Сообщают, что на парковке у трактира “Ника”, в котором разместили людей, с 20:30 стоят минимум 15 больших автобусов. За время стоянки транспорт покрылся наледью.
Также известно, что интернет в заведении очень плохой. Соединение нестабильно и на улице.
Ветер усиливается и качает стоящий у трактира транспорт.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
17.03.2024