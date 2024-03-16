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Алтайские журналисты не могут добраться домой из-за непогоды уже пять часов

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Altapress.ru ранее стало известно, что участники фестиваля «Сибирская Масленица — 2024» вынуждены находиться в селе Троицкое из-за непогоды. Со временем ситуация на дорогах стала хуже.

Алтайские журналисты не могут добраться домой из-за непогоды уже пять часов

Алтайские журналисты не могут добраться домой уже пять часов

Среди оказавшихся в сложной ситуации пассажиров есть журналисты altapress.ru.

Сообщают, что на парковке у трактира “Ника”, в котором разместили людей, с 20:30 стоят минимум 15 больших автобусов. За время стоянки транспорт покрылся наледью.

Также известно, что интернет в заведении очень плохой. Соединение нестабильно и на улице.

Ветер усиливается и качает стоящий у трактира транспорт.

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Взято отсюда
17.03.2024

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