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Алтайские медики приняли роды у женщины прямо по дороге в больницу

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Бригада «Станции скорой медицинской помощи Бийска» приняла роды у жительницы Зонального района по дороге в больницу.

Алтайские медики приняли роды у женщины прямо по дороге в больницу

Скорая помощь.

За помощью обратилась 25-летняя жительница Зонального района, которая вот-вот должна была родить. Бийская бригада медиков оперативно приехала на вызов и повезла женщину в больницу.

Однако по дороге в роддом у пациентки начались роды. Фельдшер Валентина Караваева и медицинская сестра Евгения Струкова поняли, что до больницы они не успеют доехать. Было решено принять роды прямо в машине скорой помощи.

Роды прошли хорошо, на свет появился мальчик.

Пациентка благодарит медиков за оказанную помощь и поздравляет с Новым годом:

“Огромное спасибо бригаде скорой помощи за оперативность, их профессионализм, за колоссальную поддержку во время родов и доброе отношение. Только благодаря врачам малыш родился здоровым”.

Маму уже вместе с ребенком медики благополучно доставили в родильный дом.

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Взято отсюда
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