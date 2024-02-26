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Алтайская прокуратура начала проверку из-за ДТП, в котором погибли четыре человека

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Авария с участием трех машин случилась утром 26 февраля под Змеиногорском

Алтайская прокуратура начала проверку из-за ДТП, в котором погибли четыре человека

ДТП под Змеиногорском / Фото: “Инцидент Барнаул”

Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту ДТП на трассе К-09 между Змеиногорском и селом Староалейским.

Как сообщили в ведомстве, 26 февраля в 08:30 водитель Toyota Corona Premio в целях обгона выехал на встречку, после чего произошло столкновение с Toyota Camry и другой Corona Premio.

В результате ДТП погибли четыре человека, еще двум раненым оказывают медпомощь.

“По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки предъявляемым требованиям. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования”, – рассказали в ведомстве.

Взято отсюда

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