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Алтайские приставы помогли пенсионерке дальше жить только на прожиточный минимум

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У женщины имеется задолженность по кредиту

Алтайские приставы помогли пенсионерке дальше жить только на прожиточный минимум

Деньги в кошельке / Фото: pixabay.com

В Алтайском крае судебные приставы помогли жительнице сохранить прожиточный минимум, сообщает региональная ФССП.

В отношении жительницы Бийска возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным платежам в размере 485 тыс. рублей.

“Для принудительного взыскания задолженности сотрудники вынесли постановление об обращении взыскания на пенсию должника”, – рассказали в ведомстве.

Женщина обратилась к приставу с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума.

“Заявление было удовлетворено, после чего сотрудник ведомства вынес постановление о сохранении суммы, равной прожиточному минимуму”, – отметили в региональном управлении.

Взято отсюда

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