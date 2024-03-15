Алтайский Минздрав разбирается в истории с проблемным лечением больной девочки

По результатам проверки будут сделаны соответствующие выводы и приняты решения

Больничный коридор / Фото: amic.ru

Алтайский Минздрав проводит проверку после сообщения в соцсетях о несвоевременном оказании медпомощи ребенку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях жительница Барнаула рассказала, что ее с ребенком, больным тромбоцитопенией, госпитализировали в отделение онкогематологии Краевого клинического центра охраны материнства и детства. По словам матери, первую неделю ребенка обследовали, а вторую – ждали результатов. Медицинской помощи больной не оказывали и ее состояние стало ухудшаться.

На просьбы матери о госпитализации в федеральный центр ей дали отказ. В медучреждении предложили лечение гормонами и госпитализацию в Алтайском крае, но женщина не согласилась – позднее к ней пришли органы опеки.

В Минздраве заявили, что проводят проверку по изложенным фактам с привлечением профильных специалистов. По ее результатам будут сделаны соответствующие выводы и приняты решения.

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