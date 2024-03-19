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Алтайский СК возбудил дело после внезапной смерти семейной пары

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Предварительной причиной смерти могло стать пищевое отравление

Алтайский СК возбудил дело после внезапной смерти семейной пары

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти семейной пары в Романовском районе, сообщает региональный СК.

Напомним, семья умерла после покупки продуктов в одном из магазинов. Одной из возможных причин  гибели эксперты называют ботулизм, возникший после употребления зараженных пищевых продуктов.

“15 марта 2024 года в Романовской районной больнице скончался 53-летний местный житель, а на следующий день – его 52-летняя супруга”, – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам “причинения смерти по неосторожности двум лицам”. Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей, назначены судебно-медицинские и химическая экспертизы.

Взято отсюда

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