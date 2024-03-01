Антирекорд: пенсионерка перевела мошенникам почти 17 млн рублей

Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в Санкт-Петербурге.

Мошенники вводят людей в управляемое состояние по телефону.

Жертвой жуликов стала 75-летняя женщина, указывает “Фонтанка”.

Неизвестные звонили пожилой женщине и представлялись сотрудниками различных служб.

Они уверяли пенсионерку — нужно обезопасить свои накопления, иначе их украдут жулики. Пенсионерка поддалась на уговоры и перевела мошенникам почти 17 млн рублей.

Примечательно, что пожилая женщина передавала и переводила деньги с лета прошлого года. Сотрудники банков говорили ей, что ее обманывают мошенники, но она никому не хотела верить.

Ранее сообщалось, что мошенники стали управлять телефонами россиян.

При скачивании поддельного банковского приложения жулики могут получить доступ к управлению телефоном и использовать его для вымогательства денег у знакомых человека.

Чаще всего аферисты присылают сообщения в соцсетях от лица банка и призывают срочно обновить мобильный банк, перейдя по ссылке, указывает Газета.Ru. Необходимо проверить, есть ли в профиле значок верификации — галочка рядом с названием сообщества. Если знака нет — это пишут мошенники.

А бывший начальник управления авиации ФСБ перевел мошенникам 1,5 млн рублей.

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Взято отсюда

02.03.2024