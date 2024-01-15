Аварийную посадку в Толмачево совершил борт из Горно-Алтайска

Самолет авиакомпании “Ямал” летел из Горно-Алтайска в Салехард, но приземлился в Толмачево. Это произошло 15 января.

Самолет в небе. Авиасообщение.

Как сообщили в Новосибирской транспортной прокуратуре, судно село в Толмачево из-за технической неисправности.

Известно, что на борту самолета находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств.

Ранее водитель микроавтобуса подрезал самолет на взлетной полосе в Санкт-Петербурге.

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Взято отсюда

15.01.2024