Авария привела к пробке в центре Барнаула вечером в пятницу

Сейчас дорожная ситуация оценивается на 9 баллов

Фото: amic.ru

ДТП произошло на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Профинтерна в Барнауле. Об этом сообщил корреспондент amic.ru.

Авария случилась прямо напротив парка – в результате оказалась временно заблокирована левая полоса, а на проспекте начала собираться пробка.

Согласно оценке сервиса “Яндекс Пробки”, сейчас заторы достигли 9 баллов. Движение затруднено как в центре, так и на объездной дороге через Ленточный бор, и в спальной части города.

На месте аварии пробка уже разъехалась, однако задержки в движении, по всей видимости, привели к заторам на Цеховой и Профинтерна.

Взято отсюда