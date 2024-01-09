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Авария с участием более 50 машин произошла на трассе в России

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Четверо детей, включая ребенка, погибли

Авария с участием более 50 машин произошла на трассе в России

Кадр из видео

Массовая авария с участием более 50 машин произошла на трассе M-11 в Новгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Для того, чтобы ликвидировать последствия ДТП, задействовали более 60 человек и свыше 25 единиц техники. Легковые автомобили временно перенаправляли по другому пути.

“Авиация МЧС доставила трех детей, пострадавших в ДТП, из Ставрополья в Великий Новгород. По уточненным данным, всего пострадали 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребенок. Травмированы 16, из них пятеро детей”, – рассказали в региональном МЧС.

Прокуратура и следственный комитет начали проверки по факту случившегося на трассе.

Взято отсюда

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