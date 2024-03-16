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Автобус слетел с трассы в Алтайском крае

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Авария случилась на участке Бийск — Барнаул

Автобус слетел с трассы в Алтайском крае

ДТП с автобусом / Кадр: “Инцидент Барнаул”

Рейсовый автобус слетел с трассы Бийск – Барнаул в Алтайском крае, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Инцидент случился утром 16 марта на 301 километре Чуйского тракта.

“По предварительным данным, водитель – мужчина 1968 года рождения, управляя пассажирским автобусом “Сетра”, при движении со стороны города Барнаула в направлении города Бийска не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате происшествия пострадавших нет”, — рассказали в ведомстве.

По имеющейся информации, в автобусе находилась экскурсионная группа, которую доставили на другом автобуе в село Первомайское Бийского района.

“Сотрудники Госавтоинспекции с привлечением специальной техники проводят работы по отбуксировке автобуса на проезжую часть. Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями”, — отметили в ГИБДД.

Вечером 16 марта в на участке трассы Р-256 “Чуйский тракт” от Новоалтайска до Бийска ограничили проезд для пассажирского и грузового транспорта. Водителей просят воздержаться от дальних поездок.

Ранее в МЧС предупредили, что днем 16-го и ночью 17 марта в регионе будет штормовой ветер, дождь и снег. 

Взято отсюда

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