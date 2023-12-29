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Автобус сбил 18-летнюю девушку в Барнауле

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Утром 29 декабря автобус сбил 18-летнюю девушку на улице Солнечная поляна. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Автобус сбил 18-летнюю девушку в Барнауле

Авария. ДТП.

Авария произошла в 10:35 минут на улице Солнечная поляна в районе дома № 94.

По предварительным данным, 64-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ 3204-32», двигался по маршруту № 1. В это время 18-летняя девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу “справа налево по ходу движения автобуса”, уточняет источник.

В результате автобус наехал на пешехода. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Ранее легковушка вылетела на трамвайные пути на ул. Аванесова на въезде на Гору в Барнауле.

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Взято отсюда
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