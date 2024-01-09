Автомобиль сбил известного российского поэта в Москве

Поэта Льва Рубинштейна сбили в столице России, сообщает РИА Новости.
Пешеход. Светофор.
Рубинштейна доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии. Известно, что ему уже сделали операцию.
О поэте
Лев Рубинштейн родился в 1947 году в Москве. Окончил МГГУ им. М.А. Шолохова, филологический факультет. Основоположник московского концептуализма. В 70-е годы XX века придумал новый жанр — стихи на карточках.
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Взято отсюда
09.01.2024