Автомобиль сбил известного российского поэта в Москве

Поэта Льва Рубинштейна сбили в столице России, сообщает РИА Новости.

Пешеход. Светофор.

Рубинштейна доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии. Известно, что ему уже сделали операцию.

О поэте

Лев Рубинштейн родился в 1947 году в Москве. Окончил МГГУ им. М.А. Шолохова, филологический факультет. Основоположник московского концептуализма. В 70-е годы XX века придумал новый жанр — стихи на карточках.

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Взято отсюда

09.01.2024