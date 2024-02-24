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Автомобиль ЗИЛ взорвался в Бийске

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Накануне в Бийске — неподалеку от Китайского рынка — взорвался автомобиль ЗИЛ.

Автомобиль ЗИЛ взорвался в Бийске

Полиция.

На момент ЧП в автомобиле никого не было, пострадавших нет.

Машина принадлежит местному водоканалу, сообщает «Инцидент Бийск».

По сообщениям бдительных очевидцев, у машины взорвался котел. Он используется для отогрева труб и колонок.

По факту происшествия проводится разбирательство.

Ранее автомобиль скорой помощи сгорел в Алтайском крае. Это произошло в Каменском районе. Основная версия возгорания — короткое замыкание. Но точную причину назовут после экспертизы.

Пожар тушили с помощью двух единиц спецтехники.

Пострадавших нет.

Подробности происшествия уточняют.

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Взято отсюда
24.02.2024

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